Igualdade subvenciona actividades contra a violencia de xénero postas en marcha polas ANPAS

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este mércores unha resolución da Secretaría Xeral de Igualdade que dá conta da ampliación do orzamento da orde de subvencións destinada a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención e loita contra a violencia de xénero postas en marcha polas Asociacións de Nais e Pais galegas (Anpas).

Deste xeito, beneficiaranse na provincia un total de 35 anpas con case 105.000 euros, das cales unha será destinada á Fanpa de Pontevedra e outras 9 corresponden a centros da cidade do Lérez (anpa do CEIP San Miguel de Marcón, anpa San Xosé de CEP Campolongo, asociación de nais e pais de alumnos Río Lérez do CEIP Manuel Vidal Portela, a anpa O Areeiro do CEIP San Benito de Lérez, a anpa Xunqueira I, a anpa pardo Bazán do CEIP Froebel, a asociación O Galo do Colexio Barcelos, a anpa Andaina do CEIP Xunqueira II e a anpa O Pino do IES Torrente Ballester). En total, para estas tres asociacións de nais e pais destinaranse 31.217 euros.

Outras dúas corresponden á comarca do Salnés (a Anpa A Prixela do CEIP Viñagrande de Deiro de Vilanova de Arousa, e a Anpa do CEIP Valle-Inclán do Grove) e outra á Anpa Celenis CPI Alfonso VII de Caldas de Reis. En total, para estas tres asociacións de nais e pais destinaranse 11.279 euros.

Outras dúas corresponden ao concello de Vilaboa (a anpa do CEIP O Toural, e a Anpa Os Pequenos do CRA de Vilaboa) En total, para estas tres asociacións de nais e pais destinaranse 5.140 euros.

Estas axudas están financiadas no desenvolvemento do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.