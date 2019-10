O PSOE márcase como obxectivo para o 10-N conseguir un cuarto deputado na provincia

Presentación da candidatura do PSOE © Cristina Saiz

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, participou este martes en Pontevedra na presentación da candidatura socialista ás próximas eleccións xerais pola provincia ao Congreso e ao Senado.

O secretario provincial dos socialistas, David Regades, destacou que se trata de "unha magnífica candidatura", coa que aspiran a conseguir un cuarto deputado na provincia, serían Olga Alonso, Guillermo Meijón, Ángeles Marra e Jorge María López conforme ás catro persoas en que encabezan a lista ao Congreso.

A candidatura ao Senado encabézana Marica Adrio, Modesto Pose e Daniel Chenlo.

A presidenta da Deputación, a socialista Carmela Silva, destacou o feito de que dúas "mulleres comprometidas" lideren as listas e subliñou que todos eles "teñen que ver co mundo da educación" que é "instrumento fundamental para un cambio de modelo".

Fronte á proposta dos socialistas David Regades criticou as candidaturas de Unidas Podemos e de Más País o "partido de Íñigo Errejón" encabezadas por persoas "alleas á provincia de Pontevedra".

Igualmente referiuse á "espantada" da cabeza de lista do PP de Pontevedra, Ana Pastor, que foi substituída pola alcaldes de Marín, María Ramallo un cambio que Carmela Silva dixo non entender "como unha alcaldesa vai poder facer fronte a ser 365 días deputada, é imposible, é inviable". E tamén cargou a mandataria socialista contra a designación de Javier Guerra, "que vive no Algarve", como número uno do PP ao Senado.

A do PSOE "é unha candidatura centrada na provincia, algo no que non cren os demais partidos", insistiu Regades.

O Partido Socialista confía en combater o fartura e a desgana mostrada pola cidadanía cara á política cunha campaña "próxima" na que visitarán todos os concellos da provincia.