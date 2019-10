Dous feridos graves tras unha colisión múltiple na vía rápida que une Cambados con Vilagarcía

© Bombeiros do Salnés

Accidente con dous feridos graves na VG-4.3 en Cambados © Bombeiros do Salnés

Aparatoso accidente de circulación o acontecido á primeira hora deste martes na vía rápida que une as localidades de Vilagarcía de Arousa e Cambados, a VG-4.3, ao seu paso por esta última localidade.

No suceso, que tivo lugar ao redor das 8:30 horas da mañá, víronse implicados ata tres turismos nunha colisión múltiple, resultando dúas persoas feridas de "diversa consideración" nos dous autos que impactaron de maneira frontal, informa o 112 Galicia.

Como consecuencia do impacto, os feridos quedaron atrapados no interior dos seus coches, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros do Salnés para rescatalos e ser atendidos polos equipos sanitarios desprazados ao lugar.

Segundo o Centro de Atención ás Emerxencias, as dúas persoas que foron excarceradas dos seus vehículos foron evacuadas polo 061, unha delas ao centro de saúde de Cambados e a outra ao centro hospitalario de referencia.

O accidente foi de tal consideración que foi necesario cortar a estrada ao seu paso por Vilariño, polo que a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local de Cambados desviaron a circulación pola PO-549 durante o tempo que durou a intervención dos equipos de emerxencia, así como a retirada dos coches e a limpeza da vía.