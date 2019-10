Recta final para as obras de reforma integral da rúa Lepanto

Tres semanas. É a prórroga que solicitou a empresa EC Casas para rematar as obras de reforma integral da rúa Lepanto que, nos últimos días, entraron na súa recta final coa colocación do lastro que formará parte do novo pavimento.

O proxecto de reforma de Lepanto consiste na creación dunha plataforma única, con pavimento de lastro confinado en bandas de formigón e remata cunha zona de estancia con árbores e bancos na cabeceira que conflúe coa rúa Benito Corbal.

Antes de esta fase, os operarios da empresa renovaron todos os servizos soterrados, separaron as augas pluviais e fecais e converteron a rúa nun espazo de preferencia peonil e convivencia con estacionamento de servizos.

As melloras ofertadas pola empresa a este proxecto é a renovación da iluminación coa recuperación de oito luminarias cun modelo diferente ao actual e a pavimentación do cruzamento entre as rúas Lepanto e San Antoniño.

Esta obra de reforma urbana supuxo un investimento de 183.401,08 euros.