VÍDEO.- Xa pode ser visitado o centro deportivo de Campolongo, que abrirá "moi pronto"

Centro deportivo de Campolongo © Cristina Saiz

Cando abrirá o Centro deportivo de Campolongo? É a pregunta que todos se fan e á que o concelleiro de Deportes, Tino Fernández respondeu cun lacónico "pronto, moi pronto".

No transcurso dunha visita a estas novas instalacións Tino Fernández destacou que xa está todo listo para a apertura ao público e tan só "faltan uns pequenos trámites administrativos que esperamos liquidar nun espazo cortísimo de tempo".

"Non me atrevo a dar unha data pero é cuestión de días", dixo o concelleiro sobre a posta en funcionamento "para que a xente goce dun complexo que ten pouco que ver co que había", comentou Tino Fernández.

Sobre as instalacións destacou a súa amplitude e modernidade, que "seguramente satisfará aos usuarios" do mesmo xeito que os representantes municipais mostráronse satisfeitos co resultado final despois da visita feita este luns "creo que vai ser un complexo deportivo punteiro non só en Galicia senón no estado".

O director do novo centro deportivo municipal, José Bamio, anunciou que este martes inícianse as visitas para que todos os socios coñezan as instalacións e familiarícense con elas e o uso da pulseira.

José Bamio referiuse ao problema "inesperado" xurdido co cable de media tensión que está a atrasar a apertura respecto a a data comprometida para indicar que "estamos a tentar facer unha apertura parcial, que é entrando polos oficinas. Iso require uns trámites coma se fose final e niso estamos".

Fronte ao gran número de matriculacións rexistradas nos últimos meses o director indicou que as instalacións están capacitadas para acoller a máis "bastante máis xente" da que ten xa rexistrada. "Nós non contabamos con tanta xente de inicio, tivemos que dimensionar o persoal de actividades para que todos estean atendidos", asegurou José Bamio. A capacidade deste centro deportivo é para uns 4.000 socios.

Na visita deste luns, os concelleiros percorreron a sala de fitness coidadosamente deseñada, con maquinaria de última xeración e zonas diferenciadas de cardio, peso libre, zona funcional, estiramentos, etc. Ademais conta con oito salas de actividades dirixidas para poder acoller 200 clases á semana.

Melloráronse as dúas piscinas, unha destinada a natación libre e outra para a práctica de actividades acuáticas.

Tamén destaca a zona de spa, composta por baño turco, sauna, pediluvio, bancos de calor, dous jacuzzis e unha fonte de xeo.

Inclúese un servizo de fisioterapia e sala específica para adestramentos de grupos reducidos, ademais dunha asesoría deportiva.