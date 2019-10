VÍDEO.- Marcos Vidal, ante o xurado polo crime de Ponte Caldelas

Un tribunal de xurado empezou a xulgar este luns ao veciño de Soutomaior Marcos Vidal González para decidir se é responsable do coñecido como crime de Ponte Caldelas. Está acusado dun delito de asasinato con aleivosía e asañamento por presuntamente matar a puñaladas a Manuel Rivas Muiños, marido da muller coa que mantivera unha relación sentimental, ao que, segundo o auto de feitos xustificables, "aumentou de forma deliberada o seu sufrimento".

Marcos Vidal, en prisión provisional por esta causa desde novembro de 2015, chegou á Audiencia Provincial de Pontevedra sobre as 9.40 horas deste luns nun vehículo 'Zeta' da Policía Nacional, esposado, aparentemente tranquilo e sen tratar de esconderse dos medios gráficos que lle esperaban á súa chegada.

Ás 13.20 horas, xa sentado no banco dos acusados, empezou o xuízo. El asistiu aos primeiros momentos da vista tranquilo e mesmo con mirada desafiante cara aos medios de comunicación. Un tribunal popular presidido pola maxistrada da Sección Cuarta da Audiencia María Jesús Hernández deberá decidir se segue as teses da Fiscalía, a defensa ou as acusacións particulares sobre uns feitos que el mesmo confesou, pero do que as partes manteñen distintas versións.

O ministerio público atribúelle un delito de asasinato con aleivosía e solicita unha pena de 20 anos de prisión, a prohibición de achegarse á viúva durante 25 anos e unha medida de liberdade vixiada durante oito anos máis. A acusación particular eleva a petición a 25 anos.

O avogado defensor, Diego Reboredo, indicou este luns á porta da Audiencia que nega o asañamento, que causase un sufrimento innecesario e tamén a aleivosía. En cambio, solicita que se lle aplique o seu cliente a mesma circunstancia atenuante de confesión que recoñece a Fiscalía, outra de "arrebato, obcecación ou estado pasional" e unha terceira de dilacións indebidas por un "atraso inxustificado" na instrución.

O auto de feitos a xuízo ditado pola Audiencia sostén que Marcos Vidal mantivo unha relación sentimental coa muller de Manuel Rivas e que o 28 de novembro de 2015 sobre as 7.30 horas desprazouse no seu vehículo desde o seu domicilio en Arcade ata o domicilio do matrimonio en Ponte Caldelas.

Aproveitando que un veciño saía, entrou no portal e subiu ao terceiro piso, esperando alí ata que ás 9.00 a súa vítima abriu a porta do domicilio e saíu cara á escaleira. Obrigoulle a entrar na vivenda, dirixíndose con el ao dormitorio. Con ánimo de acabar coa súa vida, suxeitoulle polo ombreiro e sacou unha navalla que levaba encima "comezando a asestarlle distintas puñaladas en distintas partes do corpo, aumentando de forma deliberada o seu sufrimento".

Cando a súa vítima xa se atopaba no chan e ferido, pero consciente, fixo unha chamada de teléfono a móbil da súa agora viúva, fixo unha fotografía e remitiulla. Tras iso, e coa mesma navalla, asestou outra puñalada a en as costas, levantouno do chan e deixouno tendido encima da cama. Tras iso, abandonou o piso, dirixiuse ao seu domicilio, cambiouse de roupa e despois chamou ao seu irmán para que o leva a Ponte Caldelas. Desde alí chamou ao 112 relatando o que fixera e entregouse á Garda Civil no paseo fluvial, entregando tamén a navalla empregada.