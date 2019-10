Os principais especialistas en oftalmoloxía cítanse esta fin de semana nun curso no Pazo da Cultura

Presentación do Curso del Atlántico Lifelong Learning de Oftalmología, dirixido por Pedro Corsino © PontevedraViva O doutor Pedro Corsino durante unha ponencia © Bausch + Lomb

Máis de 300 persoas asistirán ao Curso del Atlántico Lifelong Learning sobre oftalmoloxía, que se celebrará o venres 18 e o sábado 19 no auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra.

Este curso atópase dirixido polo doutor Pedro Corsino Fernández-Vila, un dos xefes de servizo do Complexo Hospitalario de Pontevedra. Esta mañá, o oftalmólogo e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ademais de Gonzalo Andrio, da empresa Bausch+ Lomb, presentaban esta cita que está catalogada como un dos eventos mellor valorados na península e mesmo internacionalmente en relación coas diferentes materias relacionadas coa saúde ocular.

Corsino explicaba que a selección dos 36 relatores que impartirán as conferencias se realizou entre os mellores profesionais do panorama estatal en todas as especialidades, desde o tratamento á superficie ocular ata as cataratas pasando pola neurooftalmoloxía, oftalmoloxía pediátrica, glaucoma, cirurxía plástica, cirurxía de córnea e refractiva ou os problemas que se producen nas retinas. Entre os especialista destaca o doutor parisiense Michel Tazartés que opera unha vez ao ano en España para tratar o tema da lipoestrutura. O propio Pedro Corsino analizará nunha charla se o glaucoma é unha enfermidade neurodexenarativa.

O director deste curso explicaba que para este evento, que chega á súa terceira edición, en lugar de organizar unha cea oficial convidan a que os asistentes percorran a cidade e gocen dos espazos públicos. Neste sentido indicaba que os asistentes se impregnan da cidade coñecendo tanto as opcións turísticas como gastronómicas.