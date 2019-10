Cuntis licita as obras de saneamento en Portela e Ducío

O Concello de Cuntis sacou a licitación as obras de saneamento para os lugares de Portela e Ducío, na parroquia de Arcos de Furcos.

Os traballos, que se financian a través do Plan Concello da Deputación, custarán 207.794,69 euros.

As obras consistirán na colocación dos colectores xerais de ambos os dous núcleos que carecen neste momento de rede de saneamento e que serán conectados á estación depuradora de augas residuais.

As empresas interesadas en facerse cargo do proxecto teñen de prazo ata o 31 de outubro para presentar as súas ofertas.

Con esta actuación darase un paso máis nun asunto que o goberno local cualifica de "prioridade", a expansión da rede a todos os núcleos habitados do municipio.