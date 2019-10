Denuncian esperas de máis de dúas horas no PAC de Caldas durante o festivo

Unha vez máis, o persoal dos Puntos de Atención Continuada (PAC) da área sanitaria de Pontevedra volven denunciar a falta de planificación por parte do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) para responder as demandas sanitarias durante as fins de semana.

Este sábado, xornada festiva, o PAC de Caldas traballou cun médico menos do previsto para este centro, segundo denuncia o persoal. O directivo de garda, a partir dunha chamada do equipo de garda, avisa que o segundo médico non estaba previsto para a fin de semana e, por tanto, un só facultativo tivo que facer fronte ás urxencias que se rexistraban nos municipios de Caldas, Cuntis, Moraña e Portas.

Ás 9.20 horas, o 061 alertaba ao médico de garda que tiña que acudir a un accidente de tráfico grave na estrada de Moraña. O traslado para atender esta emerxencia provocou que o médico se mantivese máis dunha hora fose do PAC, que quedou sen persoal sanitario. Once pacientes quedaban en sala á espera de que regrese da intervención. Ao longo da mañá do sábado, rexistráronse 43 atencións ata as 15.00 horas e a media de espera foi de dúas horas nese PAC, segundo denuncia o persoal.

A esta situación súmase que tanto o PAC de Vilagarcía como o do Centro de Saúde da Parda en Pontevedra seguen contando cun médico menos dos previstos para estas xornadas. En lugar dos 3 inicialmente asumidos polo SERGAS, só traballan dous tanto nas quendas de mañá como de tarde.

Os traballadores do equipo do PAC de Caldas denunciaron esta incidencia ante o directivo de garda e responsables da planificación para que conste por escrito esta situación, á espera de que se adopten solucións no futuro.