Dúas rotondas e pasos de peóns, propostas da Xunta para mellorar a seguridade na PO-308

Ante as queixas veciñais pola falta de seguridade en tramos da PO-308 ao seu paso por Poio, con puntos concretos como o de Chancelas no que non hai un paso de peóns, a Xunta de Galicia anunciou que reforzará a seguridade viaria entre Fontenla e Samieira, no Concello de Poio.

O executivo autonómico indica que realizará unhas obras complementarias ao proxecto das sendas peonís previstas nas marxes da estrada. Desde a Consellería de Infraestruturas entenden que esta nova iniciativa atenderá en gran medida as demandas veciñais.

Estas melloras contemplan a prolongación da senda na marxe dereita entre Combarro-Chancelas e Samieira ao longo da PO-308, estendéndose pola Travesía de Combarro. Desta forma, a consellería quere aumentar a seguridade dos peóns.

Está prevista a construción dunha glorieta de acceso ao porto de Combarro, con pasos de peóns a ambos os dous lados e ademais, implantará outro paso de peóns en Chancelas, no punto quilométrico 7+640, ademais de manter outro no punto 7+900.

No tramo entre Fontenla e Combarro executarase outra senda peonil, que irá desde a rotonda da VG-4.8 ata o acceso ao Instituto de Poio. A Xunta quere mellorar esta intersección e o cruzamento do punto quilométrico +770.

Na zona de acceso á Seca crearase outro paso de peóns e desenvolverase unha senda peonil. Ademais crearase unha nova glorieta no punto quilométrico 5+020 con pasos peonís a ambos os dous lados e pintarase un máis no punto 4+420.

Segundo indican desde a Xunta, decidiuse acometer estas melloras tras as alegacións presentadas durante o proceso de información pública do proxecto das sendas entre Fontenla e Combarro e entre Combarro, Chancelas e Samieira. Está prevista a redacción dun proxecto complementario para levar a cabo estas novas obras de mellora da seguridade nesta estrada autonómica.

A Xunta indica que tan só o investimento no tramo da PO-308 entre Ou Covelo e Raxó ascende a 4,25 millóns de euros e está previsto que esta obra finalice durante leste mesmo ano.