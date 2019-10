O fiscal rebaixa a 5 anos de prisión a pena solicitada por un intento de homicidio cunha machada portuguesa

O acusado durante o xuízo co machado enriba da mesa do tribunal © PontevedraViva O home vítima dun golpe cunha machada no antebrazo esquerdo declarando no xuízo © PontevedraViva

O Ministerio Fiscal rebaixou de oito a cinco anos a pena de prisión solicitada para Erundino P., nas conclusións da vista oral que se desenvolvía este xoves na sala segunda de Audiencia de Pontevedra. O acusado declarábase inocente ante o tribunal dos feitos que se lle imputan e que se remiten ao 8 de decembro de 2015 cando tivo un encontro no aparcadoiro dun bar de Arnois, no municipio da Estrada, co seu ex xefe Fernando P. con motivo dun conflito entre ambos tras unha mala relación laboral.

A vítima achegárase á furgoneta do presunto agresor para preguntarlle por que lle enviaba whatsapps insultantes desde que, días antes, romperan a súa relación laboral, segundo relatou durante a vista oral. O agresor saíu do vehículo cun obxecto contundente co que golpeou no antebrazo do seu ex xefe, que tentaba protexerse a cabeza ante o ataque. A agresión realizábase cunha machada "portuguesa" cun fío de 10 centímetros e un mango de 68 centímetros. Fernando P. sufría unha ferida de 6 centímetros de lonxitude no antebrazo esquerdo, con sangrado da arteria radial, que lle obrigou a someterse a unha intervención cirúrxica e foi necesaria a sutura dos tendóns palmar maior e menor e a sutura do nervio mediano.

A vítima da agresión, que tiña 54 anos no momento dos feitos, manifestou que tras estas lesións perdeu forza e sensibilidade na man esquerda, ademais de músculo. Ante estes problemas, non podía exercer o seu traballo e viuse obrigado a pechar a empresa, ademais de someterse a tratamento psicolóxico.

O acusado declarou, ante o tribunal, que non sabía que pasara. "Anubróuseme a vista, non sei que pasou", afirmou Erundino que recoñeceu que el non sufrira feridas e que el mesmo confesara ante a Garda Civil que tivera un incidente co seu ex xefe.

Para o fiscal queda demostrado que o ataque foi sorpresivo e sen capacidade de reacción para a vítima utilizando o fío do machada con dirección á cabeza e por iso solicita unha pena de cinco anos por un homicidio intentado, cunha indemnización que ascende a máis de 36.000 euros por, entre outros motivos, as secuelas fisiolóxicas, estéticas e o lucro cesante derivado da incapacidade causada á vítima.

A defensa entende que o acusado debe responder por un delito de lesións, con atenuantes por confesar os feitos.