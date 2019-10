A Xunta inicia as expropiacións para executar a senda peonil entre Bagüín e Seixo

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publica este xoves no Diario Oficial de Galicia o Decreto polo que se declara en concreto a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos necesarios para executar unha senda peonil e ciclista na estrada autonómica PO-551, no treito entre Bagüín e Seixo, no concello de Marín.

Esta actuación conta cun orzamento de máis de 700.000 euros, no que se inclúe o pagamento aos titulares das 40 fincas necesarias para executar esta actuación.

A Consellería prevé o levantamento de actas previas no último trimestre deste ano e a licitación das obras no primeiro de 2020.

Trátase da construción dun itinerario de 940 metros na marxe dereita da vía autonómica PO-551, no tramo entre a intersección á altura da Cova da Moa e a beirarrúa de Bagüín.

Esta actuación inclúe a mellora do acceso á praia de Aguete, ampliando a estrada para facilitar as manobras e contribuír a optimizar a mobilidade en condicións seguras.