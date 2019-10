Morre unha muller de 62 años tras bater coa súa moto contra un autobús no Grove

Unha muller de 62 anos faleceu este mércores no Grove despois de que a motocicleta na que circulaba fose arroiada por un autobús.

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse sobre as dúas da tarde na estrada PO-316, nas inmediacións da gasolineira situada á entrada do municipio.

A vítima mortal, veciña do Grove, chocou contra o autobús cando saía coa súa moto da estación de servizo. No vehículo colectivo viaxaban medio centenar de turistas procedentes de Badaxoz que, tras pasar a mañá na vila, regresaban ao seu hotel.

Todos os viaxeiros do autobús, un grupo de xubilados que viñeran á Festa do Marisco, resultaron ilesos.

Ata o lugar do suceso trasladáronse efectivos da Policía Local do Grove, do GES de Sanxenxo e do 061. A pesar dos intentos por reanimar á vítima, os médicos tan só puideron certificar o seu falecemento.

A Garda Civil de Tráfico investiga agora as causas do accidente, aínda que as primeiras hipóteses barallan unha posible imprudencia por parte da falecida á hora de incorporarse á estrada.