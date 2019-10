O 15 de outubro abre o prazo para obter un posto no mercadillo de flores de Todos os Santos

A festividade do día de Todos os Santos está ao virar a esquina e no Concello xa empezaron os preparativos para a organización do tradicional mercadillo de flores. Os interesados en instalar un posto de venda terán que enviar a súa solicitude entre o 15 e o 28 de outubro.

Esta actividade realízase cada ano na praza da Ferrería os días 31 e outubro e 1 de novembro, xornadas na que é tradición acudir aos cemiterios para lembrar aos seres queridos e colocar un centro de flores frescas.

Os interesados deberán cumprimentar o correspondente formulario e acompañalo dunha fotocopia do DNI e o resgardo do pago dunha taxa que ascende a 5,15 euros por metros cadrado ocupado. O ano pasado instaláronse nesta praza 42 puntos de venda.