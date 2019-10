O BNG leva ao Parlamento os reiterados cortes de enerxía eléctrica na cidade de Pontevedra

O grupo parlamentar do BNG rexistrou este luns, por medio do deputado Luís Bará, unha proposición non de lei na que reclama á Xunta que incoe expediente sancionador á empresa Naturgy polos continuos cortes do servizo, que causan graves perxuicios á actividade hostaleira e comercial e ao quefacer diario das persoas.

Segundo Bará, "os cortes afectan negativamente á actividade económica sobre todo do comercio e da hostelaría do centro da cidade, causan molestias polo bloqueo de ascensores e portas de garaxes, obrigan á intervención dos servizos de seguridade e emerxencias debido a situacións de risco, e dificultan as tarefas do día a día que dependen do funcionamento de aparellos eléctricos".

O BNG tamén reclama que a Xunta esixa á empresa un Plan de Investimentos para a mellora do subministro na cidade de Pontevedra e un informe no que se detallen os cortes que se produciron, as súas causas e as medidas adoptadas para evitalos.

Por último, o grupo nacionalista demanda que o Instituto Galego do Consumo e da Competencia organice unha campaña informativa sobre os dereitos das persoas consumidoras en relacións co mal funcionamento do servizo prestado polas compañías subministradoras de electricidade.

Nas últimas semanas veñense producindo cortes de subministración eléctrica na cidade de Pontevedra. A compañía Naturgy informou, através de Unión Fenosa Distribución, de varios cortes entre xullo e comezos de outubro, mais hai constancia de que se produciron máis dos que non informou a empresa.

O luns 8 de xullo produciuse un corte que afectou a máis de 2.500 clientes do centro da cidade.

, que afectou de novo a 1.300 clientes do centro urbano. O domingo 6 de outubro produciuse un novo corte de subministración, que desta volta afectou ás parroquias de Mourente, Marcón e Tomeza.

Debido a esta grave situación, o goberno municipal de Pontevedra enviou senllos escritos á empresa Naturgy e á consellaría de Industria, solicitando unha revisión das instalacións e dos equipamentos para garantir que se encontran en bo estado. Tanto representantes do Concello como da Xunta de Galicia reuníronse con responsabeis da empresa para pedir explicacións e medidas para evitar esta situación que prexudica gravemente a vida cotiá das persoas e a actividade económica.

Diante das queixas e da indignación das persoas afectadas por estes continuos cortes do subministro de enerxía eléctrica, a empresa fixo público un comunicado no que di literalmente que "os plans de mantemento e os investimentos realizados nos últimos anos no concello de Pontevedra supuxeron unha mellora substancial da calidade de subministración eléctrica, situando actualmente á cidade entre as primeiras de España segundo a medición oficial que ten en conta o número de interrupcións, os clientes afectados e a duración dos mesmos" (sic).

Esta situación prodúcese ademais nun contexto de suba do recibo da luz, que fai que en Galicia paguemos a electricidade máis cara do Estado.