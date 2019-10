Vía libre para circular pola autovía do Salnés durante a fin de semana da Festa do Marisco

Autovía do Salnés no enlace con Ribadumia © PontevedraViva

As restricións no tráfico que se están a producir nas últimas semanas na autovía do Salnés por mor das obras de reforzo extraordinario de firme que se están a acometer quedan sen efecto durante esta fin de semana, coincidindo coa celebración da multitudinaria Festa do Marisco do Grove.

Desde o mediodía deste venres e ata o vindeiro luns quedan eliminadas esas restricións. Deste xeito, de acordo coa programación das obras, durante toda a fin de semana, sábado 5 e domingo 6, poderase circular polas dúas calzadas.

As obras de renovación do pavimento na autovía do Salnés obrigan a desviar o tráfico, para o que se habilitaron pasos alternativos evitando cortes na circulación dos vehículos, pero na programación das obras xa se tiña en conta a celebración da Festa do Marisco do Grove, do 3 ao 13 de outubro, para que de ningunha maneira coincidira con ningún dos desvíos totais previstos.

Esta actuación extraordinaria prevista pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade no contrato de concesión desta infraestrutura supón un investimento superior aos 5,1 millóns de euros.