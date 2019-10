Moraña remata a creación dunha nova senda fluvial nos ríos Cornide e Agra

O Concello de Moraña vén de rematar as obras do proxecto de recuperación paisaxística dos ríos Cornide e Agra, que incluíu a creación dunha senda fluvial de máis dun quilómetro nas beiras de ambos caudais e a limpeza e posta en valor do lavadoiro do lugar de Agriños.

Esta actuación estivo orzamentada en case 50.000 euros e contou, para o seu financiamento, cunha axuda dos fondos europeos Leader que xestiona o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Ulla Umia.

As obras, que veñen de ser visitadas pola alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, para supervisar a súa finalización, centráronse no acondicionamento das marxes destes dous ríos, que ata a data se atopaban en mal estado, e na posta en valor de elementos patrimoniais e etnográficos, un apartado no que se recolleu a citada mellora do lavadoiro ou a preparación do acceso ao muíño.

Con este proxecto conseguiuse crear un espazo de lecer e protección da biodiversidade, mellorar a accesibilidade desta zona de río entre os lugares de Agriños e Barosela –ambos na parroquia de Saiáns–, recuperar unha zona de alto valor ambiental, promocionar as actividades físicas e en grupo por parte da veciñanza e acondicionar o medio natural con defensa das zonas de ribeira en plena natureza.

Deste xeito, creouse un acceso que facilita o tránsito peonil e que recupera esta contorna paralela aos ríos cunha actuación respectuosa co medio ambiente e integrada na paisaxe que permitirá o percorrido por parte de todos os públicos grazas á súa ampla visibilidade e suaves ou nulas pendentes.

Os traballos consistiron nunhas labores iniciais de limpeza con desbroce e poda para a posterior creación dunha senda con dous metros de anchura que se completou coa instalación de tres pasarelas de madeira de pino, a sinalización informativa e a posta en valor do lavadoiro.

Tras a visita, a rexedora local explicou que este investimento enmárcase na aposta do goberno local por crear sendas e percorridos seguros para os veciños en diferentes puntos do municipio e lembrou as acometidas recentemente en Alberguería , Santa Margarida ou Silvoso-O Souto, entre outras. "Vimos de crear un novo espazo de lecer nunha contorna de gran valor ambiental e que ademais favorece a mobilidade e promove os hábitos saudables e a actividade física da veciñanza", detallou Piñeiro.