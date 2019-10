'Imposible de Borrar', un disco 100% solidario para levar gafas a todos os nenos

Música e solidariedade danse a man no segundo traballo do grupo musical pontevedrés JCR, 'Imposible de Borrar', un CD cuxos beneficios serán xestionados pola Fundación Amigos de Galicia en colaboración coa Taponeta Solidaria e estarán destinados ao pago de lentes graduadas para menores da comarca.

O disco presentouse este xoves na Casa Azul de Pontevedra e está xa á venda por un prezo de 7 euros. Venderao con fins solidarios a Fundación Amigos de Galicia, que xa conta con 700 copias e aspira a recadar os fondos necesarios para axudar aos menores de familias en situación de pobreza ou exclusión social que non poden custearse lentes.

A idea dos promotores é que se cre unha cadea de solidariedade vinculada a este disco e así o fan saber xa na portada do disco, serigrafiada coa mensaxe "Tes nas túas mans un CD 100% solidario. Se chegou a ti como un agasallo, toma a substitución e regálallo a alguén solidario".

Juan Carlos Redondo, impulsor do grupo, explicou que o obxectivo é xerar unha cadea de solidariedade na cidadanía, e sobre todo, xerar conciencia de que "colaborar coas persoas do noso ao redor é moi sinxelo".

Desta forma, fan un chamamento a toda a industria artística para que se fagan máis actuacións solidarias en beneficio de accións sociais. "Para nós, que somos un grupo de amigos que fai cancións e non adoitamos saír dos estudos ao escenario, esta achega foi moi reconfortante; por iso quero lanzar unha mensaxe para todas as persoas que se dedican profesionalmente a iso a facer máis actos solidarios", indicou.

Enrique Magadalena, impulsor de Taponeta Solidaria e desta iniciativa, agradeceu a confianza depositada por JCR e animou á cidadanía galega a colaborar con este proxecto "tan bonito".

Por parte de Fundación Amigos de Galicia acudiu á presentación Paula Chapela, responsable de comunicación da entidade, que agradecía ao grupo por "brindarnos a súa confianza e regalarnos este xesto" 100% solidario, que irá destinado a 290 menores. Tamén remarcou a indispensable colaboración de Taponeta Solidaria, que colabora coa entidade desde o ano 2016 nas campañas destinadas ao pago de tratamentos médicos para menores de Galicia.

'Imposible de Borrar" é o segundo recompilatorio do grupo formado por Juan C. Redondo, Matías Provenzano, Amar Dev Sharma e Brandan Philips e ten un toque aos grupos de pop-rock español dos anos 80.

O disco pode adquirirse na oficina da Fundación Amigos de Galicia na Casa da Luz de Pontevedra e tamén nas dependencias da entidade en Vilagarcía de Arousa e Santiago de Compostela. Ademais, pódese adquirir a través da web da entidade www.fundacionamigosdegalicia.org, ou a través do Whatsapp no teléfono 672 706 182 ou no correo electrónico comunicacion@fundacionamigosdegalicia.org. A empresa MRW encargarase de realizar os envíos dos cds a aquelas persoas que o soliciten por envío postal.