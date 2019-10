Un vehículo impacta contra un ciclista en Vilagarcía e foxe do lugar

Restos do impacto dun turismo contra un ciclista en Rial © Servizo de Emerxencias

Un ciclista que circulaba pola rotonda do Rial, no municipio de Vilagarcía de Arousa sufría un accidente ao redor das 12.30 horas ao ser golpeado por un vehículo, segundo a información facilitada polo servizo de Emerxencias 112 Galicia.

O condutor dábase á fuga e os axentes da Garda Civil de Tráfico investiga as circunstancias do accidente. As testemuñas aseguraron ante o 112 que o condutor se marchou do lugar no turismo que portaba unha L, de piloto novel. Na calzada quedaron restos do vehículo, desprendidos como consecuencia do impacto.

Desde o 112 Galicia avisábase aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender o ciclista, que presentaba diversas feridas. Foi trasladado a un centro hospitalario para unha exploración médica.

A esta zona de Rial acudían tanto os efectivos do servizo local de emerxencias como os axentes da Garda Civil de Tráfico para abrir unha investigación do suceso.