Esdemga convida á cidadanía a debutar como modelo

O desfile Debut celebrará a súa décimo terceira edición o 21 de novembro no Pazo da Cultura e busca persoas voluntarias que fagan posible levar estes deseños á pasarela.

A Escola de Deseño e Moda de Galicia, Esdemga abre neste mes de outubro o período de inscrición para todos aqueles que queiran colaborar co evento exercendo como modelos.

As persoas interesadas en colaborar cun desfile que reúne cada ano máis de 1.500 persoas no Pazo da Cultura poden acudir ao despacho de Esdemga, na Facultade de Belas Artes, entre as 9.30 e as 13.30 horas de luns a venres ou entre ás 16.30 e as 18.30 horas os martes e xoves, así como contactar coa organización a través do enderezo electrónico info.esdemga@uvigo.es.

Trátase dunha colaboración totalmente amateur, para a que cada ano buscan grupos de xente de diversas idades, xa que tanto o número de modelos como os perfís dependen do que requiran as coleccións que finalmente se presenten, segundo explica a directora de Esdemga, Lola Dopico.