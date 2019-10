Unha desaparición en Monte Porreiro que, nove anos despois, mira cara a Bolivia para atopar respostas

Xuízo pola desaparición de Bernardo Villaverde Amil © Cristina Saiz Xuízo pola desaparición de Bernardo Villaverde Amil © Cristina Saiz

O proceso xudicial aberto fai xa nove anos, en 2010, pola desaparición do veciño de Monte Porreiro Bernardo Villaverde Amil no que en ambientes policiais consideran que tivo que ver cun axuste de contas por narcotráfico segue demorándose nos tribunais. O xuízo contra catro acusados de detención ilegal suspendeuse xa en reiteradas ocasións, pero este xoves críase que finalmente podería celebrarse. De novo, acabou en suspensión.

O xuízo si comezou na mañá deste xoves coa declaración dos acusados -en realidade só un declarou- e pola tarde estaba prevista a declaración por videoconferencia da testemuña crave da acusación. Trátase da parella sentimental do desaparecido, unha muller que, tras denunciar a desaparición e declarar na Comisaría Provincial da Policía Nacional para dar o seu testemuño, desapareceu. Tras seguirlle a pista por toda España e tamén por Europa e Latinoamérica, a muller finalmente foi localizada en Bolivia e este xoves foi citada.

O xuízo sinalouse de urxencia para poder tomarlle declaración a ela e a hora fixada para ese trámite eran as 17.00 horas en España, 11.00 horas en Bolivia, para garantir o seu testemuño. Con todo, todas as esperanzas caeron en saco roto. No seu lugar falou a través do sistema de videoconferencia un traballador público dese país e explicou que por unha emerxencia ela non podía comparecer, pero que si o faría calquera outro día.

A maxistrada presidenta do tribunal, Nélida Cid, fixo saber que "es mucho el perjuicio que nos causa su incomparecencia" e volveu darlle cita para outro día. Será o 17 de outubro ás 17.00 horas para garantir que a hora se adapte aos horarios de Bolivia. Previamente, ese mesmo día, ás 16.00 horas, foi citado un axente da Policía Nacional.

A incomparecencia é xa reiterada, pero, en principio, a intención é tentalo todas as veces necesarias, pois para a Fiscalía é unha testemuña fundamental. O fiscal xefe da Audienica, Juan Carlos Aladro, que leva esta causa, chegou a indicar nunha das ocasións nas que se suspendeu unha vista que "no sería posible articular adecuadamente la acusación en el acto del juicio" sen ela e que é "testigo esencial" en torno ao cal se desenvolve toda a trama.

Ao termo da vista este xoves, un dos avogados defensores criticou que non quedou claro o motivo da incomparecencia e que é xa unha actitude reiterada, de modo que chegará un momento en que a Audiencia deberá tomar unha decisión sobre como seguir co procedemento, asumindo que non ten intención de declarar.

Durante a sesión da mañá a atención estaba centrada na declaración dos catro acusados. Con todo, tres deles, Juan Manuel Fabeiro Torres, Juan José Chaves González e Fernando Suárez Suárez, acolléronse ao seu dereito a non declarar durante a vista oral e o tribunal da Sección Cuarta tan só puido escoitar a Manuel Sineiro Fernández, coñecido como Machucho e con antecedentes por narcotráfico que lle levaron a prisión, aínda que agora recobrou a liberdade.

El se parapetó na súa inocencia e mesmo quixo aproveitar para extrapolar esa inocencia a outras causas xudiciais previas. Así, cando o fiscal preguntoulle polos seus antecedentes, non se cortou e sacou dun cartafol unha serie de documentación con intención de mostrarlle ao tribunal resolucións xudiciais que supuxeron "condenar a España por vulneración de mis derechos". A presidenta do tribunal frustrou o seu intento.

O fiscal mantén que os catro acusados acudiron ao domicilio de Villaverde Amil en Monte Porreiro ao mediodía do 19 de novembro de 2010 e, cando el e a súa esposa trataban de introducir o coche no garaxe, o acusado, Manuel Sineiro, introduciuse no seu coche e abandonaron o lugar. Detrás ían outros dous coches nos que viaxaban os outros tres acusados. Previamente, os catro acusados reuníronse o día anterior nas proximidades dun hotel en Santiago para preparar a captura e desaparición. Desde entón, tan só se tivo noticias del dúas horas despois por unha breve conversación telefónica coa súa esposa.

Fronte a esta acusación, Machuco negou todos os feitos. Así, recoñeceu que coñecía ao desaparecido porque lle vendera 200 metros de pedra no pasado e que fora á súa casa, pero que non sabía nada del desde unha semana antes ao día da desaparición. Tamén recoñeceu que adoitaba ir a casa dun amigo en Monte Porreiro e, para chegar, debía pasar por diante da de Villaverde Amil, pero negou ir ese día e ver á súa esposa.

No seu defensa alegou que "en absoluto" tivera negocios con Villaverde Amil e que "es completamente mentira que fui a su casa" ou que se reuniu o día anterior co resto de acusados para preparar o rapto.

Un axente do Grupo de Resposta contra o Crime Organizado (GRECO) da Policía Nacional declarou que ese encontro en Santiago si se produciu porque estaban a realizar o seguimento aos acusados por outras investigacións anteriores e víronos. Ademais, tiñan intervido o teléfono de varios dos agora acusados e, nunha conversación entre dous deles, Fabeiro díxolle a Suárez que alguén se encargaría del e que ían "apertarle las costillas", presuntamente en alusión a Villaverde Amil.

Por estes feitos, a Fiscalía considera que os catro son autores dun delito de detención ilegal agravada e deben ser condenados a dez anos de prisión.