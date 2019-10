A reformulación das liñas de transporte público, á espera da adxudicación por parte da Xunta

Ignacio Mestre e Demetrio Gómez, director xeral e concelleiro de Mobilidade, mantiñan este xoves unha reunión para avanzar na negociación sobre o novo sistema de transporte público no municipio de Pontevedra.

Técnicos da Xunta e do Concello participaron tamén neste encontro no que se tratou a fórmula de transporte a demanda, que se propón desde o goberno local de Pontevedra.

O director xeral de Mobilidade explicaba que as liñas de autobús para Pontevedra se atopan dentro dun dos contratos licitados pola Xunta de Galicia. Desta forma, será preciso que se coñeza a empresa á que se adxudique o contrato para abordar como se encaixan as propostas do goberno local neste proceso. Segundo a Xunta, ao tratarse dun servizo de competencia municipal, o Concello deberá asumir integramente o déficit de explotación que xeren estas liñas.

Ignacio Mestre indicou que deberá asinarse un convenio de colaboración entre o Concello e a Xunta para establecer os termos de financiamiento por parte da administración local destas liñas. O goberno galego ocuparase da xestión.

Desde a Xunta indican que se o Concello de Pontevedra decide adherirse ao sistema de Transporte Metropolitano de bonificación dos billetes, deberá asinarse un convenio diferente coa Xunta, centrado nas subvencións de tarifas aos usuarios.