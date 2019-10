O vello centro de saúde da casa do mar de Marín albergará un centro sociosanitario

Casa do Mar de Marín © Concello de Marín

A primeira planta da casa do mar de Marín estará dispoñible para usos sociosanitarios e asistenciais, así o acordaron o Concello e a Tesourería Xeral da Seguridade Social, titular do inmoble; que acaban de asinar un convenio para a cesión deste espazo.

O inmoble da rúa Ezequiel Massoni, que funcionaba como centro médico antes da apertura do centro de saúde, ten unha superficie de 2.092 metros cadrados e actualmente atopáse baleiro.

No que se refire ao resto do edificio, o segundo piso está transferido á Xunta e destínase a servizos en materia educativa, de emprego e formación profesional relacionados co Instituto Social da Mariña ( ISM). Na seguinte planta están as oficinas da dirección provincial do ISM.

O Concello de Marín ten un orzamento de 450.000 euros para iniciar as obras de conversión do vello centro de saúde nun novo complexo sociosanitario. Ademais o goberno local asumirá os gastos de mantemento, de servizos, subministracións e impostos. Con este novo paso, o goberno local aspira a poder mellorar os servizos municipais que lle ofrecen ao colectivo da terceira idade, que precisa servizos e instalacións aptas para as súas neccesidades como é a atención asistencial.