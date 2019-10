Antes de 10 días entrará en funcionamento o comedor escolar do CEIP de Seixo

Escolares do EEI O Grupo © Concello de Marín

Decenas de escolares dos centros educativos de Marín acudían este mediodía aos comedores escolares. Este curso consolídase como o segundo ano de colaboración entre o Concello e a Federación provincial de Ampas de Pontevedra (FAMPA), que demandaba unha profesionalización do servizo.

Desde o ano pasado benefícianse deste convenio o CEIP A Laxe, a EEI O Grupo e o CEIP de Ardán. No caso do Grupo, o comedor instalouse desde cero e, grazas a esta iniciativa, detectouse unha mellora das cifras de matriculación, segundo expuxo Ángel Sánchez, vicepresidente da FAMPA.

Este curso incorpórase o CEIP de Seixo a este convenio. A posta en marcha do comedor escolar atópase pendente dun trámite burocrático, segundo o goberno local de Marín. A previsión do goberno local é que nun prazo máximo de 10 días iníciese o servizo de comidas para o alumnado do centro.

Tamén se traballa na incorporación do Plan Madruga para facilitar a conciliación das familias nos centros educativos da vila, aínda que o número de estudantes non sexa moi elevado.

A partir de novembro incorporaranse uns dispositivos antiatragantamiento que se instalarán en todos os centros xestionados pola FAMPA. No convenio entre o Concello e a FAMPA contémplase o pago do 11,5% do custo total para todos os usuarios. Esta porcentaxe increméntase no caso de familias con algún tipo de problemática social, avaliada previamente polo departamento de Servizos Sociais do Concello.