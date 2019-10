Ponte Caldelas modificará o proxecto da Estación Termal para ter o visto bo de Augas de Galicia

O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz mantivo este martes unha reunión coa directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez e con técnicos desta entidade pública para falar do anteproxecto da Estación Termal que quere levar a cabo o goberno local.

Ata o momento este anteproxecto non saía adiante pola negativa de Augas de Galicia.

Andrés Díaz cualificou a reunión de "cordial". Segundo lle trasladaron, no anteproxecto presentado polo concello para a Estación Termal hai unha "esquiniña" que está catalogada como "zona de fluxo preferente", o que significa que non pode haber unha construción neste punto exacto.

Ante este problema, no que dende o Goberno Local "teñen as súas discrepancias de que así sexa" as opcións que deron dende Augas de Galicia foron dúas: unha facer un plan de inundabilidade para tentar corrixir isto, algo que segundo o rexedor "suporía un custe enorme" ou a segunda posibilidade: facer unha modificación do anteproxecto. Esta segunda opción é a que ven máis viable tanto dende o Goberno local como os técnicos do concello.

Con esta solución sobre a mesa o Concello de Ponte Caldelas quedou emprazado a enviar previamente este anteproxecto para que dende Augas de Galicia dean a súa aprobación e partir de aí, engade Díaz "lamentablemente teremos que volver a iniciar a licitación e polo tanto levalo ao pleno co estudo de viabilidade e o anteproxecto xa acordado con Augas de Galicia".

O contido do anteproxecto será o mesmo, o que se terá que cambiar, tendo en conta esa zona de fluxo preferente, é a ubicación das construcións.

Andrés Díaz ten claro "que a Estación Termal converterase por fin nunha realidade, un proxecto que será clave para o futuro turístico e económico de Ponte Caldelas, unha estación que se converterá nun referente termal galego".