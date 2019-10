Unha pasarela de madeira protexerá as dunas da Praia de Areas

A concellería de medio ambiente do Concello de Sanxenxo está a piques de terminar a instalación dunha pasarela na praia de Areas, cunha lonxitude de 80 metros e un orzamento de 6.000 euros.

Esta infraestrutura protexerá o espazo dunar da praia de Areas permitindo un acceso seguro á praia.

O goberno local afirma que se persegue así, o obxectivo de "promover o desenvolvemento sustentable das zonas litorais mediante o cumprimento duns criterios de calidade que garantan a preservación e a mellora das condicións ambientais existentes".

SENDEIROS AZUIS

Os sendeiros azuis foron concibidos como recursos útiles para fomentar o uso e a xestión sustentable do medio litoral e a súa contorna, tendo como meta a consolidación deste distintivo de calidade como un galardón que sexa recoñecido e valorado na mesma medida que o é a Bandeira Azul para as praias.

No Concello de Sanxenxo son seis os sendeiros que foron recoñecidos no co distintivo azul de ADEAC que suman 24 quilómetros de percorrido ao longo do litoral da ría de Pontevedra.

Pero os roteiros peonís e de sendeirismo non se limitan exclusivamente ao litoral. No interior das 7 parroquias de Sanxenxo hai espazos tan atractivos como o roteiro dos carballos en Aldariz, a do río Fabaiños ou a dos muíños en Dorrón.