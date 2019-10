A Garda Civil e a Policía Local reforzarán a vixilancia nos accesos do poboado do Vao

A Garda Civil e a Policía Local reforzarán a vixilancia nos accesos do poboado de O Vao, segundo se ratificou este martes na Xunta Local de Seguridade do concello de Poio que presidiu a subdelegada do goberno en Pontevedra, Maica Larriba.

A subdelegada que estivo acompañada polo alcalde da localidade Luciano Sobral e o coronel xefe provincial da Garda Civil, Simón Venzal, quixo facer un especial seguimento á situación da seguridade que preocupou a algúns colectivos veciñais neste último mes, relacionado co tránsito de toxicómanos.

A subdelegada xa se reuniu hai uns días cos representantes do colectivo de veciños das parroquias de A Caeira e Boavista para escoitar de primeira man as súas demandas e preocupacións.

Por ese motivo púxose en marcha un traballo coordinado entre a Garda Civil e a Policía Local de Poio. Precisamente Larriba adiantou a posibilidade de continuar con actuacións entre estes dous corpos de seguridade chegando a expor a iniciativa de manter patrullas conxuntas.

"Un asunto que debe ser tratado desde a seguridade pero tamén como unha problemática sanitaria", dixo Maica Larriba

A subdelegada do Goberno quixo expresar a súa "sensibilidade ás preocupacións veciñais" aínda que tamén quixo expoñer unha reflexión sobre iso, en canto a que "esta situación non se basa nun incremento no número de toxicómanos na zona, tampouco nun aumento do índice de delitos por parte desta poboación", polo que apuntou a "un asunto que debe ser tratado desde a seguridade pero tamén como unha problemática sanitaria".

Maica Larriba explicou que "esta poboación afectada polo consumo de estupefacientes segue sendo constante, entre 140 a 150 persoas, xa que veñen de diferentes puntos das Rías Baixas, pero ademais da lexítima solicitude de medidas de seguridade, debemos profundar en medidas que conleven solucións sociosanitarias".

Precisamente, a este respecto o alcalde de Poio, Luciano Sobral quixo explicar que "desde o concello xa se tomaron en conta algunhas das reivindicacións veciñais como o aumento na iluminación pública ou a mellora en accesos limpos e sen recobecos que sirvan de agocho no tránsito desde O Vao". Sobral tamén apoiou as medidas indicadas pola propia subdelegada do Goberno para iniciar programas de reinserción desde os propios servizos sociais da localidade.

Ademais deste asunto puntual, o concello de Poio no seu conxunto, conta cun bo nivel de seguridade, conseguindo unha liña de descenso en canto a datos de infraccións penais, en comparativa con 2018.

Respecto a iso, hai que destacar que os delitos contra o patrimonio seguen sendo os máis importantes, vinculados coas estafas por internet que son os que aumentan sobre outras modalidades. Larriba quixo destacar que "os índices de seguridade en Poio son moi positivos, sendo a media de delitos baixa en relación á media nacional e na liña que se segue en toda a nosa provincia".