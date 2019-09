A seguridade viaria tamén é cousa de nenos

Actividades da xornada Ponte a conducir en Poio © PontevedraViva

Ducias de rapaces participaron este sábado nas actividades que Poio organizou co gallo da Semana Europea de Mobilidade. Foi no circuíto de seguridade viaria da Seca co programa Ponte a conducir.

Este taller de educación viaria constou dun circuíto de karts, peóns e ciclistas, dun concurso de debuxo, dun curso básico de primeiros auxilios, dun simulacro de accidente ou dunha mostra de vehículos de emerxencia.

Para iso cada neno tivo levar o seu medio de transporte, entre eles bicicletas, motos ou triciclos, e despois participaron nas probas como peóns.

Nesta actividade colaboraron efectivos da Policía Local de Poio, da Garda Civil, da Dirección Xeral de Tráfico, da Cruz Vermella e de FANPA Pontevedra.

O obxectivo deste programa era fomentar as prácticas saudables, establecer rutas seguras e animar aos rapaces no uso da bicicleta ou incentivar a mobilidade sostible.