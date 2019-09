Edís do PP xunto aos veciños de Pintor Laxeiro © Partido Popular de Pontevedra

Que se estuden melloras na seguridade viaria no cruzamento de Pintor Laxeiro coa nova rotonda da Rolda Leste. É a petición veciñal que trasladará o Partido Popular ao goberno municipal e que busca corrixir as "graves deficiencias" detectadas.

Os concelleiros populares Rafa Domínguez, Pablo Fernández, Pepa Pardo e Guillermo Juncal, tras visitar a zona, destacaron que estes problemas afectan a un gran número de persoas que utilizan este tramo a diario.

En conversacións cos veciños, o edil transmitiulles que as medidas de seguridade viaria que se apliquen "han de ir máis aló dos lombos".

Os residentes transmitiron en concreto a necesidade de poñer beirarrúas e da pavimentación dunha zona de terra ante a nova rotonda. Ademais, alertan da existencia de muros pegados á calzada que mostran un serio risco de esborralle.

Todas estas cuestións obrigan, segundo os populares, a que non haxa un "mínimo de seguridade" e que os veciños se vexan obrigados a camiñar pola estrada. A falta de pavimento "non parece a mellor das solucións", apuntan desde o PP, debido á choiva que ha de soportar a zona en pleno inverno.

Nesta liña, o PP amplía a denunciar facendo referencia ao edificio Sunday, cun alto número de residentes, que "se ven coa mesma problemática e carecen de servizos urbanísticos".