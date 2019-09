Un preso intensa asfixiar a un funcionario do cárcere da Lama

Os sindicatos denunciaron unha nova agresión aos funcionarios do cárcere pontevedrés da Lama pero, nesta ocasión, este incidente foi moi grave. Un preso tentou asfixiar a un dos traballadores da prisión ao que tirou ao chan e agarrouno do pescozo.

A agresión produciuse, segundo revelaron os sindicatos Acaip-UXT, CC.OO, CIG e CSIF, sobre as oito da tarde do venres. O interno, clasificado en primeiro grao (o máis restritivo), ameazou de morte aos funcionarios de servizo, e atrincheirouse na súa cela cos anacos dun espello como arma.

Cando estes abriron a cela para reducilo, o preso atacou a un dos funcionarios, ao que golpeou no costado. A continuación, abalanzouse sobre outro dos traballadores, agarrouno polo pescozo e mantívoo no chan tratando de provocar a súa asfixia.

O funcionario puido ser liberado grazas á actuación dos seus compañeiros. Presenta contusións e erosións no pescozo. O outro traballador, que foi golpeado no costado, tivo que ser trasladado ao Hospital Quirón, onde se lle diagnosticou unha fisura de costela.

Mentres se producía o incidente, o agresor foi acirrado por outros presos igualmente perigosos do mesmo departamento, que gritaban ameazas e golpeaban as portas das celas.

Estes feitos provocaron gran alarma entre o persoal de traballadores do penal pontevedrés. Todos os servizos acusan a falta de persoal, segundo os sindicatos, pero é nos módulos de réxime especial onde alertan que esta carencia vólvese máis dramática.

O módulo de illamento atópase actualmente masificado, denuncian. Onde é preceptivo que traballen cinco funcionarios, é habitual que sexa xestionado por só catro, a pesar de ter que con algúns dos presos máis perigosos de España.

Estes episodios violentos, que son cada vez máis frecuentes neste e noutros centros penais, "non fan máis que corroborar que a perentoria falta de persoal e o envellecemento do persoal repercuten de forma decisiva na seguridade no noso traballo", alertan as cinco centrais sindicais.