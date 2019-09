O rei emérito reaparece en Sanxenxo tras a súa operación de corazón

O rei emérito, xunto a Telmo Martín e Pedro Campos © María Muíña O rei emérito á súa chegada a Sanxenxo © María Muíña

Sanxenxo converteuse ao longo dos últimos anos nun dos destinos favoritos para o rei emérito. Tanto é así que Don Juan Carlos elixiu esta vila pontevedresa para a súa primeira aparición en público tras a operación cardíaca á que o monarca foi sometido o pasado 25 de agosto.

O rei emérito, que veu a Sanxenxo para asistir á regata que leva o seu nome, chegaba ao club náutico pouco despois das once da mañá.

Fíxoo acompañado do seu amigo Pedro Campos, regatista e presidente do Náutico de Sanxenxo, quen conducía o coche que parou fronte á entrada principal do club, onde se congregou numeroso público.

Tras baixar do coche, varias persoas do público felicitaron ao monarca pola súa favorable recuperación e dedicáronlle un caloroso aplauso.

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, tamén deu a benvida a Don Juan Carlos en nome de todos os habitantes da localidade pontevedresa.

Don Juan Carlos tiña para el un agasallo. Entregoulle a bandeira da cidade finlandesa de Hanko, onde o pasado mes de agosto o monarca gañaba a bordo do "Bribon 500 Movistar" o seu segundo campionato do mundo da clase 6 metros.

Esta localidade entrega a testemuña a Sanxenxo na organización do próximo mundial da clase que se disputará en 2021.

A continuación, Don Juan Carlos accedeu ao club para asistir á reunión das tripulacións da clase 6 metros, na que compite habitualmente, e aproveitou para saudar aos seus compañeiros.

O monarca, nesta ocasión, non sairá á auga para competir pero si pasará toda a fin de semana en Sanxenxo.