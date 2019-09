Retiran un cento de películas porno expostas a menores nun bazar de Marín

Axentes da Garda Civil interviñeron algo máis dun centenar de películas de contido pornográfico que estaban expostas á venda nos andeis dun bazar de Marín, nun lugar de fácil acceso a menores de idade.

A actuación foi levada a cabo pola patrulla fiscal e de fronteiras de Pontevedra durante unha inspección rutineira das instalacións.

Os efectivos da Garda Civil observaron que nos andeis do local e con fácil acceso ao público estaban expostas para a venda un lote de 104 películas de contido pornográfico perfectamente diferenciadas polas súas portadas.

Os responsables do bazar tiñan estas películas expostas xunto a artigos de material escolar e á vista de calquera persoa, mesmo ao alcance de menores de idade.

Os axentes informaron o encargado que se lle abrirán dúas actas-denuncia por senllas infraccións administrativas.

Por unha banda, infrinxiu a lei que prohibe a existencia de material pornográfico para a súa venda, aluguer ou subministración ao alcance do público nos establecementos no que os menores teñan acceso e a normativa galega que obriga a protexer ás familias e aos seus membros e, en especial, aos nenos e nenas e adolescentes.

No primeiro caso a denuncia remitiuse á Dirección Xeral do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais (Madrid) e no segundo a autoridade competente é a delegación provincial do Servizo de Protección da Familia da Xunta en Pontevedra.

As películas quedaron precintadas no establecemento ao dispor das dúas autoridades competentes na materia.