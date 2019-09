A Xunta ampliará o catálogo da Central de Transporte e permitirá usos mixtos

O alcalde de Ponte Caldelas Andrés Díaz con Heriberto García, director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo © Concello de Ponte Caldelas

O director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, e o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, mantiveron un encontro este venres en Santiago para analizar os cambios que a Xunta de Galicia introducirá no proxecto sectorial da Central do Transporte.

Desde a administración autonómica queren adaptar este espazo ás necesidades actuais e potenciar a oferta de solo empresarial para toda a zona de Pontevedra. A través da modificación, desde a Xunta quérese promover a parcelación e o uso das parcelas, ademais de aliñar as naves que se constrúan e mellorar os servizos e dotacións dos espazos do parque empresarial.

Andrés Díaz mostrouse satisfeito polo resultado da reunión ao entender que esta decisión permitirá ampliar o catálogo de usos da Central de Transportes, de forma que unha parte das parcelas seguirían utilizándose para uso loxístico mentres que outras se poderían destinar a outros usos, ofrecendo novas alternativas a empresas interesadas en desenvolver a súa actividade en Ponte Caldelas.

Desde a Xunta de Galicia calculan que a modificación puntual do Plan Sectorial da Central de Transportes estará lista nun prazo de entre 6 e 8 meses. Unha vez realizada, acometeríase a obra civil, o proxecto de obras complementarias para a nova urbanización que incluiría beirarrúas, un proxecto de adaptación de tubaxes e aparcamentos, entre outras intervencións. Estes traballos correrían a cargo da Xunta de Galicia.

Este proxecto atopábase bloqueado desde fai tres anos, segundo afirma o alcalde de Ponte Caldelas. A Central de Transportes ofrece máis de 37.000 metros cadrados de chan industrial, que se sumarían ás 14 parcelas dispoñibles do polígono da Reigosa, con máis de 136.000 metros cadrados.