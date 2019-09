O centro deportivo de Campolongo atrasa a súa apertura

Obras no Centro Deportivo de Campolongo © PontevedraViva Obras no Centro Deportivo de Campolongo © PontevedraViva

As obras do novo centro deportivo municipal de Campolongo atópanse practicamente finalizadas.

Estaba previsto que a instalación entrase en funcionamento o 1 de outubro, pero os trámites administrativos para levar a cabo a modificación do trazado da liña subterránea de Fenosa que pasa á altura da entrada principal obriga a aprazar o inicio das actividades neste reformado centro, segundo informan desde a concellería de Deportes.

O concelleiro Tino Fernández mantiña nas últimas horas un encontro co xefe da Oficina Técnica Municipal de Arquitectura e Planeamento (OTA), Ángel Velando e co máximo responsable da empresa Serviocio/Be One, José Barrio, encargada do funcionamento destas novas instalacións.

Ángel Velando asinou un informe para que se recoloque a liña de media tensión que afecta a esta zona e mantense á espera de que a Consellería de Industria emita o informe de autorización para que se executen os traballos.

Tino Fernández espera, a pesar deste contratempo, que o novo centro deportivo de Campolongo entre en funcionamento na primeira quincena de outubro.

A empresa encargada da xestión ten previsto organizar visitas para as preto de 3.000 persoas que se inscribiron para que coñezan as instalacións e coñezan o funcionamento da aplicación móbil e das pulseiras que se utilizarán para desenvolver as actividades.