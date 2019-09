Arde un coche que circulaba pola Avenida de Bos Aires

Os Bombeiros de Pontevedra sufocaron este xoves o incendio que, por causas que se investigan, produciuse nun coche que circulaba pola Avenida de Bos Aires.

O lume, que se orixinou no motor do coche, fíxose visible á altura do colexio Manuel Vidal Portela sobre as tres e media da tarde.

O condutor do coche puido saír do vehículo polo seu propio pé e non houbo feridos.

Debido ao incendio, a Policía Local viuse obrigada a desviar o tráfico pola ponte de Santiago ata que o coche foi retirado por un guindastre.