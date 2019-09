Pontevedra prepara un plan para correxir o 'feísmo' na paisaxe urbana da cidade

Valados na ribeira urbana do río Gafos © Marea Pontevedra

Medianeiras, valos publicitarios, muros ou parcelas abandonadas que teñen difícil solución. Son os principais obxectivos de actuación do plan que puxo en marcha o Concello de Pontevedra para combater o 'feísmo' e as "anomalías" que, a xuízo do goberno municipal, existen na paisaxe urbana da cidade.

O edil de Urbanismo, Xaquín Moreda, presentou este xoves as liñas mestras dun programa municipal que busca detectar e corrixir áreas urbanas onde exista unha "deficiente" calidade, un deseño pouco adecuado ou haxa problemas de integración destes elementos coa súa contorna máis próxima.

O Concello contratará a un equipo técnico para facer este traballo que, na súa primeira fase, fará un amplo diagnóstico para identificar e catalogar estes elementos.

Unha vez se complete este traballo, os responsables desta análise farán as súas propias recomendacións e propostas de actuación para cada área en concreto.

En todo este labor de diagnóstico terán un papel "relevante" os propios veciños de cada barrio, que serán convocados a unha serie de reunións co equipo redactor para que acheguen as súas propias suxerencias.

Eles son, lembrou Xaquín Moreda, "os que mellor coñecen a existencia destes problemas", polo que entende que a súa colaboración é "imprescindible".

Unha vez que o Concello reciba este completo estudo, que deberá estar terminado ao longo de 2020, o goberno municipal irá mellorando estes espazos urbanos con actuacións concretas.

"A paisaxe urbana é un ben público e crea unha marca de cidade", engadiu o responsable de Urbanismo, que insistiu en que o obxectivo principal desta actuación é acabar cos elementos que "distorsionan" a cidade.

A este respecto, indicou que unha das medidas que barallará o goberno municipal será prohibir radicalmente todos os grandes valos publicitarios, polo menos os que estean situadas no centro da cidade. Para iso analizarase a propiedade na que se atopan ou as licenzas que teñan.

Con respecto ás medianeiras, Xaquín Moreda sinalou que o Concello non é partidario dunha solución única para corrixir a súa estética, entre outras cousas cos grandes grafitis polos que apostan noutras cidades. "Haberá que estudar cada caso", sinalou, sempre en colaboración coas comunidades de propietarios.

Algunhas das solucións, xunto con estas intervencións artísticas, poden ser, segundo avanzou o concelleiro de Urbanismo, crear barreiras vexetais, xardíns verticais ou embelecer estas medianeiras con elementos de madeira ou outros materiais.

Un dos casos que se estudará con detalle son as medianeiras situadas na parte traseira da igrexa da Peregrina, obxecto no seu día dun concurso de ideas e dunha actuación que foi paralizada pola crise económica.