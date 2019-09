Pontevedra volverá saír á rúa o 6 de outubro para loitar contra o cancro

A marcha contra o cancro volverá celebrarse en Pontevedra o día 6 de outubro. Unha actividade que organiza a delegación pontevedresa da AECC e que este ano espera seguir batendo récords de participación. "Gustaríanos alcanzar a cifra de 2.500 participantes, un milleiro máis que na edición anterior", proponse a presidenta da entidade, Marisé Crespo.

A presentación da proba, á que están chamados a participar persoas de todas as idades sen importar a súa condición física, tivo lugar este xoves na Praza de España, lugar que acollerá a saída da marcha. O percorrido, de 6,5 quilómetros de lonxitude, discorrerá este ano pola Xunqueira de Alba. Tras tomar a saída, o pelotón dirixirase cara a Arcebispo Malvar, Rúa Galera, avenida de Uruguai, Ponche dás Correntes e paseo do río Rons e da Xunqueira de Alba. Logo, os participantes regresarán cara ao centro pola rúa Martín Códax, rotonda do Burgo, paseo de Domingo Fontán, ponte de Santiago, travesía Pai Amoedo, Arcos de San Bartolomeu, Praza dá Pedreira, rúa do Arco, rúa Cousiño, rúa dá Ponche, rúa Real, praza de Curros Enríquez, A Ferrería, paseo de Antonio Odriozola e Michelena, para terminar novamente na Praza de España.

O prazo de inscrición da terceira edición desta carreira está xa aberto e os interesados poden facelo a través da plataforma Championchip Norte, na sede da asociación ou nos postos que estarán estes días movéndose por diferentes prazas do centro histórico pontevedrés. A cota de inscrición é de seis euros que se destinarán á investigación contra o cancro.

No acto participou a concelleira de Benestar Social, Paloma Castro, que subliñou a importancia deste evento para "conciencias sobre a importancia da investigación e que todos podemos e debemos participar, xa que a loita contra o cancro é algo que incumbe ao conxunto da sociedade", declarou. Así mesmo, animou a participar nunha cita que carece de carácter competitivo e cuxo percorrido está adaptado para persoas con calquera tipo de discapacidade.