Campañas informativas e unha app para evitar agresións sexuais

A Xunta reforza as súas accións de sensibilización co fin de evitar a violencia contra as mulleres.

Durante a tempada estival, os festivais de música foron un dos puntos obxectivo para poder difundir a través de casetas informativas a campaña "Agresión OFF. Eu digo non á violencia sexual". A meta principal da campaña é que as mulleres se sintan seguras nestes grandes eventos, e ao mesmo tempo, aproveitar a grande afluencia de público a eles para incidir na concienciación da sociedade sobre a violencia sexual.

Nas casetas informativas, nas que só o ano pasado se atendeu unha media de 700 persoas por evento, ademais de asesoramento, procedeuse á repartición de distinto material informativo, entre o que destaca o folleto que recolle o Decálogo contra a violencia sexual: dez cosas que tes que saber.

APLICACIÓN MÓBIL

O decálogo tamén pode consultarse na aplicación móbil Agresión OFF, unha App institucional da Xunta de Galicia, con información útil e consellos para evitar e previr agresións sexuais, así como pautas para saber onde dirixirse para maior apoio e información.

Esta App recolle desde pautas para poder actuar con maior seguridade en situacións de risco ata que facer e onde acudir no caso de que se necesite axuda, con fío directo a un teléfono de emerxencia.

MÁXIMA COBERTURA

A campaña "Agresión OFF. Eu digo non á violencia sexual" pechou o pasado ano cun impacto directo en ata 4.000 persoas.

O obxectivo da Xunta é alcanzar ao maior número de persoas. Por este motivo, e ao amparo do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, a Vicepresidencia da Xunta, a través da Secretaría Xeral de Igualdade, asinou convenios con outras consellerías.

A presenza en festivais de música levouse a cabo a través do convenio coa Consellería de Cultura, coa que tamén se asinou a colaboración en campañas contra a violencia de xénero en bibliotecas e a cobertura das casetas de Agresión OFF nos 12 festivais da marca FestGalicia e en festas de interese turístico galego, nacional e internacional. Este compromiso conta cun investimento de 775.000 euros.

DEPORTE CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

A Vicepresidencia da Xunta de Galicia asinou este ano un convenio coa Secretaría Xeral para ou Deporte para levar a cabo diferentes campañas de sensibilización no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, cun investimento de 1,5 millóns de euros.

Esta accións desenvolveranse en espazos deportivos e a través dos clubs galegos de alta competición. Pola súa banda, o colectivo arbitral tamén recibirá un equipamento especialmente deseñado co lema "NON contra a violencia de xénero".

O compromiso da Xunta de Galicia chegará máis aló das nosas fronteiras, a través dos deportistas que nos representarán nos Xogos Olímpicos de Tokio 2020. Mediante un contrato de patrocinio, os deportistas deberán incorporar nos seus equipamentos oficiais de competición e adestramento os logotipos da campaña, ademais de facer difusión da mesma a través das súas redes sociais.

Os deportistas olímpicos son un referente para a mocidade, de aí a importancia de reforzar os valores de esforzo, traballo en equipo, superación ou respecto coa educación en igualdade e a loita contra a violencia machista.