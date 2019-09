Comezan os traballos de adoquinado e mellora da praza do Conde en Covelo

Obras de humanización da Praza do Conde, en Covelo, A Lama © Concello da Lama

Este mércores 25 de setembro comezaban as obras de humanización da Praza do Conde, na parroquia de Covelo no Concello da Lama.

O alcalde Jorge Canda acompañado por David Carrera, tenente de alcalde, comprobaron o arranque destes traballos coa substitución do pavimento actual por outro empedrado coa intención de que este espazo coincidan peóns e vehículos. Esta obra conta co financiamento da Secretaría Xeral de Turismo da Xunta de Galicia.

Dotarase de luces led no perímetro da praza coa intención de que se reduza o impacto visual que provocan os farois.

Segundo o goberno local, instalaranse dispositivos nas proximidades do chan que mellorarán a visibilidade nocturna nesta zona do mesmo xeito que se vai realzar a estatua de Manuel Barreiro Cabanelas, o coñecido Conde Cabanelas, que foi o principal benefactor do barrio. Aproveitaranse estas obras para retirar os cables eléctricos que se atopan instalados sobre a praza.

O alcalde indicou que se quere durante este mandato potenciar os núcleos rurais con actuacións que melloren a calidade de vida da veciñanza e actualízanse recursos e a imaxe externa dos lugares.