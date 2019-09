Arrestan un pontevedrés en Gijón por espirse nun bar para que lle serviran unha cervexa

Un home de 40 anos, residente na cidade de Pontevedra, foi detido en Gijón por axentes da Policía Nacional. O motivo, protagonizar un altercado nun bar ao espirse para que lle servisen unha cervexa.

Segundo informou a Policía Nacional, o incidente produciuse sobre as 21.30 horas do pasado venres nun bar situado no barrio da Calzada.

Testemuñas dos feitos explicaron aos axentes que esta persoa estaba moi agresiva, solicitando consumicións a berros e insultando aos clientes sen atender a razóns.

O pontevedrés achábase dentro do bar, vociferando e baixándose os pantalóns dicindo que se tiña que espir para que lle servisen unha cervexa.

Os policías, segundo relata o comunicado remitido aos medios, trataron de aplacar os seus ánimos porque presentaba un "grao elevado" de excitación pero lonxe de sosegarse e entrar en razón, mostrouse "belixerante" e insultounos "gravemente", negándose a identificarse e obedecer as súas indicacións.

Ante a súa reiterada conduta "desafiante e violenta" tanto física como verbal, o individuo foi detido por un delito de resistencia a axente da autoridade.

A Policía explicou que o detido en todo momento mostrouse pouco colaborativo e deu mostras de posuír un "amplo repertorio de improperios e ameazas".