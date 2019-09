Pontevedra devolverá case cinco euros por domicilio no recibo do lixo

Os pontevedreses pagarán este ano algo menos polo recibo da recollida de lixos. O Concello devolverá 4,63 euros por vivenda pola bonificación do 10% aplicada por Sogama á factura que pasa ao concello polo envío de lixo á súa planta de Cerceda.

O edil de Facenda, Raimundo González, explicou que esta bonificación aplicarase no último recibo do ano ou, como moi tarde, no primeiro de 2020.

Esta medida supoñerá un desconto maior para os grandes produtores de lixo e, desta maneira, os comercios recuperarán 8,84 euros e os bares, por exemplo, 17,35 euros.

O Concello xa aprobou os informes técnicos que requiría esta bonificación e o documento será referendado definitivamente polo pleno que a corporación municipal celebrará o vindeiro luns 30 de setembro.

En total, Sogama devolverá ao Concello uns 218.712 euros, segundo explicou Raimundo González, que detallou que esta redución aplícase proporcionalmente a todos os contribuíntes.

Pontevedra, segundo os datos que fixo públicos o goberno municipal, envía actualmente 2.400 toneladas de lixo mensuais á planta de Sogama. O custo para as arcas municipais, que estaba en 69,73 euros mensuais máis IVE por tonelada de lixo, pasará este 2019 a ser de 62,93 euros mensuais máis IVE.

O Concello manterá esta redución no recibo de lixo se Sogama mantén os seus descontos aos concellos ao longo do próximo 2020, aínda que en todo caso dependerá das previsións económicas que manexe esta sociedade ambiental.