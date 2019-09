Campo da Torre e San Roque, próximos obxectivos da reforma urbana

O Concello traballa xa na planificación das próximas obras de reforma urbana en Pontevedra. Así o anunciou este luns a portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías.

Unha vez que a rehabilitación de zonas como O Gorgullón, Rouco ou Lepanto está moi avanzada e que, entre outras, acometerase nos próximos meses a reforma de Loureiro Crespo e O Castañal, os técnicos están a preparar xa novos proxectos.

Nesta preparación "para o que vén", segundo Gulías, o goberno formado por BNG e PSdeG-PSOE puxo os seus ollos en varias zonas da cidade nas que os veciños levan reclamando unha actuación desde hai anos.

Trátase, entre outras, de Campo da Torre e as rúas adxacentes, da zona de Monte do Taco e do barrio de San Roque.

"Eses son os desafíos inmediatos que nos marcamos", destacou a edil nacionalista, que explicou que estes proxectos de reforma, xunto co calendario previsto, serán presentados ao longo das próximas semanas.