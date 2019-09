Os sindicatos protestarán no acceso ao cárcere da Lama contra a xestión do Goberno en materia penitenciaria

Os sindicatos ACAIP-UXT, CC. OO., CSIF e ATP consideran que os traballadores do centro penal da Lama, como os do resto de prisións españolas, non teñen motivo para celebrar este martes o día da Mercé, patroa de Institucións Penitenciarias, nin tampouco para participar nos actos institucionais convocados para este martes. Por este motivo, en lugar de sumarse á celebración, convocaron unha concentración no acceso ás instalacións.

A concentración no acceso ao centro penal será entre as 9.30 e as 14.00 horas da mañá deste martes e está dirixida a protestar contra o Ministerio do Interior e a Dirección Xeral de Institucións Penitenciarias, pois responsabilízanos da "falta de negociación" no conflito laboral que leva máis de dous anos en toda España.

A protesta busca mostrar a súa "máis rotundo rexeitamento" á xestión que o Ministerio fai co persoal penitenciario e criticar que o secretario xeral, Anxo Ortiz, ignora o conflito laboral dos traballadores.

Segundo un comunicado emitido polos sindicatos convocantes, a concentración enmárcase nas mobilizacións que se convocaron en toda España, que denuncian un déficit de persoal medio do 15% nos persoais, con especial incidencia nas áreas de vixilancia, máis dunha agresión diaria de media no conxunto dos centros penitenciarios, a negativa para ser considerados axentes da autoridade, a "alarmante" falta de persoal sanitario", o ninguneo da Secretaría Xeral cara aos seus empregados ou a falta de negociación real, entre outras cuestións.

ACAIP-UXT, CC. OO., CSIF e ATP mostran o seu máis sincero parabén a todos aqueles compañeiros que cumpren 25 anos de servizo e que este martes verán recoñecido o seu traballo. A pesar de que non acudirán aos actos, danlles todo o seu recoñecemento, apoio e consideración.