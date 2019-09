Audasa acometerá obras na ponte de Rande para instalar novas varandas de seguridade

Autopistas del Atlántico informou nun comunicado que iniciará este luns, 23 de setembro, os traballos para optimizar a seguridade da ponte de Rande para a súa operativa e mantemento.

Está prevista a instalación de novas varandas de seguridade na parte superior dos cabeceiros metálicos, nas pilas norte e sur da ponte.

Os traballos realizaranse de noite con maquinaria gran tonelaxe, baixo a supervisión e autorización da Dirección Xeral de Tráfico e a Dirección Xeral de Estradas.

Segundo explica Audasa, o operativo inclúe o desmonte das varandas actuais nos alicerces e a instalación das novas.

Así entre as 22.00 e as 06.00 horas do luns 23 ao martes 24 e ata as 6.00 horas do venres 27 produciranse desvíos de tráfico nos dous dos 6 carrís da ponte, quedando totalmente expeditos e a pleno rendemento os 6 carrís da ponte entre as 6.00 horas e as 22.00 horas durante todos os días do operativo.

"Os desvíos nocturnos serán comunicados pola Dirección Xeral de Tráfico a través dos paneis móbiles e da súa páxina web", conclúe Audasa.