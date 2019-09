Sanxenxo traballa para conseguir tres novas bandeiras azuis

O concelleiro de Medio Ambiente do Concello de Sanxenxo, Juan Deza, sinalou que o goberno local traballa para conseguir tres novas bandeiras azuis nas praias do municipio.

Nun almorzo informativo o edil popular lembrou que Sanxenxo "gasta 685.000 euros nas praias cada verán" e que atesoura un total de 14 bandeiras azuis, pero isto non é suficiente e para o próximo ano están a deseñarse medidas para obter outras dúas insignias nas praias compartidas de Areas Gordas e Lapa, Nosa Señora e Foxos.

Para iso levará a cabo un desdobramento e dotarase aos areais dunha torre de salvamento e mellores accesos.

A outra bandeira pola que o concello está a traballar é a de Area de Agra onde se ten previsto comprar dúas leiras próximas para dotar á praia de prazas de aparcamento, un módulo de salvamento e a finalización do saneamento das vivendas da contorna.

Respecto a Nanín, o concelleiro sinalou que se está traballando na mellora da calidade da auga, admitindo que aínda quedan cousas pendentes, polo que non se aspira a unha bandeira azul.

Ademais o Concello contratará a seis operarios para o mantemento dos areais durante todo o ano.

O VICAÑO E BALTAR

Nesta mesma comparecencia o concelleiro de Medio Ambiente, desvelou que se encargou un informe á Estación Fitopatolóxica do Areeiro sobre o estado de saúde das árbores do parque de punta Vicaño e do paseo de Baltar.

Juan Deza adiantou que en Vicaño seguramente haberá que facer unha talla selectiva que afectará a uns seis ou sete árbores, e nun menor número en Baltar.

Nos próximos días comezará a reforma de Punta Vicaño, que consistirá nun estanque e a reestruturación dos itinerarios peonís, mellorando a drenaxe da ladeira.