Finalizan as obras do Plan de Vias de Carballedo

Obras do Plan de Vías de Carballedo © Concello de Cerdedo-Cotobade

O Concello de Cerdedo-Cotobade acaba de terminar as obras en Pazos, Paraños, Atalaia, Trabazo e a conexión da parcelaria en Iglesia, incluídas no Plan de Mellora de Vías Municipais 2019.

A mellora da vía interior de Pazos, que permite conectar o lugar co núcleo urbano de A Chan, consistiu na construción dunha potente soleira de áridos e a instalación de mallazo metálico na base para facela máis consistente e evitar a rápida deterioración. Tamén se construíron canalizadores de auga e unha capa de rodadura de formigón.

Posteriormente actuouse en Paraños, Atalaia, Trabazo e Igreza coa limpeza de marxes e apertura de cunetas en todos os casos. A continuación, instalouse unha nova pavimentación para corrixir a deterioración e dotouse dunha base para facela máis resistente.

O Plan de Vias de Carballedo estivo orzamentado en 120.000 euros e comezou o ano pasado coa apertura dun novo e amplo vial na parte posterior do colexio público e favorecer o acceso ao centro educativo en vehículos particulares e en transporte público e coa dotación na contorna de prazas e aparcamento para autobuses.

O alcalde, Jorge Cubela, destacou que as obras realizadas, e deseñadas en base ás necesidades veciñais, "deixan as conexións da parroquia en perfectas condicións" e que se complementasen con "o forte investimento, de máis de 500.000 euros para humanizar o centro da capital e dotalo dun gran aparcamento público e gratuíto diante do centro de saúde".