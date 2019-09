Os debates electorais a estudo no Campus de Pontevedra

Os días 30 de setembro e 1 de outubro, a Facultade de Ciencias Sociais e dá Comunicación reunirá a preto de 150 especialistas e profesionais de debates electorais no I Congreso Internacional sobre Debates Electorais Televisados e Novas Formas de Comunicación Política.

'Os debates electorais a debate' é o título do congreso que está dentro do proxecto de investigación DebaTv. O obxectivo é articular unha proposta de modelo de referencia para a organización e difusión dos debates electorais televisivos.

Para celebrar os 25 anos da facultade, o debate contará coa presenza de expertos e expertas académicos, profesionais, o presidente emérito da Academia Tv, Manuel Campo Vidal, ou a políticos como o ex-ministro de Fomento José Blanco.

"Estamos no ecuador do proxecto, polo que realizamos este congreso para facer unha posta en común con todos os axentes implicados", sinalou o profesor Xosé Rúas, presidente de CP2, comité organizador do congreso, xunto coa tamén docente, Ana Belén Fernández Souto.

A conferencia de apertura correrá a cargo do investigador da Northeastern University de Boston, Alan Schroeder, "maior experto nos debates electorais en Estados Unidos".

Así mesmo, na primeira xornada terán lugar os relatorios de Campo Vidal; do catedrático da Universitat Autónoma de Barcelona José Manuel Pérez Torneo; e da profesora da Universidade Federal do Río Grande do Sul de Brasil, María Berenice Dá Costa.

Para o martes 1 están programadas as conferencias da subdirectora de Relacións Institucionais e Asesora Xurídica de RTVE, Beatriz Blázquez, e do profesor da Universidade Complutense, José Manuel Robles.

Ademais das conferencias, celebraranse unha serie de foros, como o que reunirá ao eurodeputado, ex-ministro e ex-secretario de Organización do PSOE José Blanco e á xornalista Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación entre 2011 e 2018, para falar do proceso de negociación dun debate.

Na xornada do luns 30, representantes do Consell de l'Audiovisual de Catalunya e da Entidade Reguladora de Comunicação Social de Portugal participarán nun coloquio sobre os organismos reguladores do audivisual e, o martes 1, continuarán os foros que reunirán á presidenta da Forta, Núria Llorach; ao director xeral de Uteca, Andrés Armas; e ao director de contidos da CRTVG, Fernando Ojea.