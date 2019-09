Francisco Javier Menéndez Estébanez optará a volver presidir a Audiencia de Pontevedra

O actual presidente da Audiencia Provincial de Pontevedra, o maxistrado Francisco Javier Menéndez Estébanez, optará á reelección no cargo no concurso aberto polo Consello Xeral do Poder Xudicial para renovar a praza.

A Comisión Permanente do CGPJ convocou o concurso para a renovación da presidencia da Audiencia Provincial ante o próximo vencemento do mandato do actual presidente o 26 de setembro.

A convocatoria da praza réxese polas bases aprobadas polo Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial o pasado 24 de xullo e. tras a publicación do anuncio en BOE/BOE, abre agora un prazo para a presentación das candidaturas.

O propio Menéndez Estébanez anunciou que concorrerá a ese proceso, que esixe a presentación da candidatura cos seus correspondentes méritos e inclúe unha entrevista persoal. De momento, non transcendeu se outros maxistrados se presentarán ao concurso para optar ao cargo.

A pesar de ser natural de Xixón, Menéndez Estébanez leva exercendo e vivindo en Pontevedra 21 anos, dos que os dez últimos foi presidente da Audiencia Provincial. En caso de saír reelixido, será xa a última vez que poderá presidir a Audiencia, pois existe unha limitación legal do número de mandatos, que está reducido a dous de cinco anos cada un ampliables outros cinco.