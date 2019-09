Chega setembro e pechan os vestiarios das praias de Marín

Debido á chegada do mes de setembro, a concelleira de turismo de Marín, Cristina Acuña, informou este martes do peche dos vestiarios da praia de Portocelo e dos aseos do resto de areais.

Coa finalización da tempada estival, termina tamén o servizo de limpeza das instalacións e por iso permanecerán pechadas ao público. Así mesmo, tamén se está procedendo á recollida de material, como as pasarelas de madeira.

En canto aos socorristas, aínda estarán a vixiar as praias marinenses ata o 22 de setembro e de aquí en diante, segundo informou a concelleira, os efectivos das brigadas de limpeza comezarán coa posta a piques dos areais e retirarán aquelas papeleiras que xa non sexan de utilidade.