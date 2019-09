A WordCamp Pontevedra 2019 reunirá unhas 300 persoas

Foto de familia da WordCamp 2018 © Universidade de Vigo

Trinta persoas expertas en diferentes aspectos vinculados co desenvolvemento web protagonizarán os 28 coloquios inseridos no programa da segunda WordCamp Pontevedra, o evento centrado no xestor de contidos web máis empregado no mundo, WordPress, que os días 21 e 22 de setembro reunirá preto de 300 persoas na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación.

"A WordCamp é unha moi boa oportunidade de promover unha oferta complementaria á actividade formativa académica e para que a facultade se siga consolidando como un referente" no ámbito da xeración de contidos dixitais, salienta o decano, Xosé Baamonde.

O sábado, a facultade acollerá ao longo da xornada unha serie de coloquios que, como explica Juan Hernando, presidente da comunidade WordPress Pontevedra, permitirán abordar este xestor de contidos "tanto desde o prisma do usuario como do desenvolvedor".

Combinaranse, explican desde a organización, unha serie de relatorios de 25 minutos cun bloque de "charlas rápidas" de 10 minutos, tanto de iniciación como de nivel medio e avanzado.

O domingo 23 o evento completarase coa celebración do Día do contribuídor, no que os participantes aprenderán a colaborar co proxecto de WordPress en labores de tradución, soporte, deseño, márketing ou desenvolvemento.